Поиски Ивана: создана платформа, куда можно присылать записи видеорегистраторов (4)
Курземское региональное управление Госполиции обратилось к жителям с просьбой пересмотреть записи имеющихся в их распоряжении видеорегистраторов и камер видеонаблюдения в Лиепае, и, если на них будет замечен похожий на Ваню ребенок, передать записи в полицию.
Государственная полиция в сотрудничестве с информационным центром МВД разработала специальную платформу, на которую лиепайчане смогут присылать видео, снятые в период с 30 июня в Лиепае и ее окрестностях. В свою очередь тех жителей, которые живут за пределами Лиепаи, призвали делится теми видеоматериалами, на которых за это указанное время зафиксирован мальчик, который может быть Иваном Берладином.
"Видеоматериалы можете передавать в распоряжение Госполиции, присылая их на электронную почту puikaliepaja@iem.gov.lv или самим прибыв в отделение Госполиции в Лиепае, на улицу Бариню,3 (5-ый корпус)", - сказано в сообщении полиции.
Госполиция также продолжает работу с видеоматериалами, заснятыми на городские камеры видеонаблюдения.
"Если лиепайчанам доступны видеозаписи с рабочих мест, из своих квартир и с видеорегистраторов в машинах, просьба их отсылать на электронную почту puikaliepaja@iem.gov.lv. Ограничение для размера файлов на эту э-почту составляет 90 MB. Также, если видеокамеры в других городах зафиксировали мальчика, похожего на Ивана, просьба видеоматериалы отсылать на упомянутую почту, указав дату и время записи, и место съемки (город, улица, адрес). Также просим указывать ваш номер телефона, чтобы иметь возможность с вами созвониться", - сказано в сообщении полиции.
Правоохранительные органы объяснили, как действовать в случае, если видеоматериал больше положенного – необходимо сохранить файл в любой доступной аппликации, например, на Failiem.lv, OneDrive, Youtube и других и на почту puikaliepaja@iem.gov.lv отослать соответствующий сайт.
Также видеоматериалы можно скопировать на флешку и принести лично в отделение полиции на Бариню,3, где должностные лица скопируют содержимое флешки в компьютер. При этом там также стоит указать время и место видеосъемки.
Участие добровольцев в поисках ребенка 4 июля прекращено, сейчас поиски продолжают полицейские и военнослужащие, а водоемы обследуют водолазы. Полиция не комментирует версии исчезновения мальчика.
Напомним, вечером 4 июля Курземское управление Госполиции опубликовало в Facebook изображение с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей мальчика в день, когда он вышел из своего дома в Лиепае.
Госполиция уточнила приметы мальчика: на ребенке была синяя спортивная куртка с белым рисунком спереди, с капюшоном, серая футболка (верхняя часть светлее нижней, посередине горизонтальная линия), темные спортивные штаны и сандалики.
Рост Ивана — 120 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Глаза голубые.
Менты тупят ужасно. Почему не семью не проверить на детекторе лжи?
Мои варианты что с ним случилось.
1. Ваню убила его семья, поэтому такое странное поведение родственников. То что его били это факт и в семье все время путаются в показаниях.
2. Он пошел к берегу и утонул.
3. Его убил какой нибудь местный маньяк.( 10 лет назад там убили девочку)
4. Его удерживают в каком то доме извращенцы, сектанты, сатанисты.
5. Он сел к кому то в машину и его вывезли в другую страну. к примеру в Литву, поэтому не где его больше не видели.
Он выбежал рано утром, явно спешил к кому то на встречу, он был голодным и несчастным и его мог заманить кто угодно.
Стоял на остановке и дальше след пропал.
Вопрос. Почему по времени камеры, нельзя узнать на какой автобус он сел, опросить всех водителей и пассажиров? Полиция ауу?
Лиепая город по числу жителей чуть больше Кенгарагса. не могли его заметить.?