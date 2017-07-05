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Для борьбы с пропагандой России важно качественное образование и критическое мышление. Об этом на полях рижской конференции Riga StratCom Dialogue 2017, проходящей в Латвийской национальной библиотеке, заявила директор Центра стратегических исследований и партнерства Вера Закем, возглавляющая проекты, посвященные влиянию и информационным операциям России.

По ее словам, дезинформации и пропаганде России свойственна ложь в социальных сетях, при этом в Балтии и бывших странах СССР России особенно выгодно манипулировать историческими фактами. По мнению эксперта, СМИ являются только одним инструментом пропаганды, который использует Россия.

"Даже когда мы решим все проблемы, связанные с пропагандой в СМИ, когда не будет лжи, а только качественная и правдивая информация - все равно останутся экономические и политические связи и компании, владельцами которых являются русские олигархи. Эти связи использует Россия", - убеждена Закем.

Она указала, что на борьбу с пропагандой должны встать как правительство, так и сами СМИ. В первую очередь, по словам Закем, необходимо образование и критическое мышление.

"Люди не умеют осмысливать потребляемую ими информацию критически, все равно откуда она поступает – из телевидения или интернет-порталов", - сказала Закем, добавив, что дополнительное образование необходимо в том числе и журналистам.

По ее словам, вероятность воздействия на людей старшего поколения достаточно низка, особенно это касается этнических русских, которые, указала Закем, по-прежнему живут в "пузыре" советского времени.

Эксперт также высказала уверенность в том, что необходимо обратить серьезное внимание на информированность и образованность молодого поколения.

"В Латвии общество поляризировано, и Россия желает его еще больше раздробить, поэтому диалог между русскоязычным населением и латышами очень важен. Этот диалог можно наладить между представителями молодого поколения, важно думать в этом плане не только о СМИ, но и о других областях", - сказала Закем.

По ее мнению, России не нужно особенно беспокоиться о способах распространения дезинформации и пропаганды, так как наблюдаемая поляризация общества в США, во Франции во время президентских выборов, а также время референдума по"Brexit в Великобритании дает России большие возможности.

Открывая конференцию Riga StratCom Dialogue 2017, президент Латвии Раймонд Вейонис отметил, что более тесное сотрудничество НАТО и ЕС в сфере стратегической коммуникации должно стать одним из приоритетов, особенно в контексте расширения присутствия НАТО в Балтийских странах и Польше.

По словам Вейониса, за последние три года произошли большие геополитические изменения. С востока ощущается влияние российской дезинформации и пропаганды, а с юга - интенсивная информационная кампания террористической организации "Исламское государство".

Участвующая в конференции президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила надежду на то, что дискуссии дадут ответы на вопросы о том, как правительствам использовать стратегическую коммуникацию и найти баланс в ее использовании. Она подчеркнула также роль социальных СМИ в стратегической коммуникации.