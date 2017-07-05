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С прибытием в Адажи большого числа солдат НАТО местные предприниматели активно пытаются обеспечить их всех необходимым - как на бытовом, так и на профессиональном уровне. Об этом пишет Latvijas Avīze со ссылкой на телеканал LNT.

Вместе с местными военными в данный момент в Кадаге находится около 3000 солдат. Как шутят местные жители, в Адажи образовался еще один город. В связи с этим важно, чтобы военные были обеспечены всем необходимым, отмечает телеканал.

"Предпринимательская деятельность развивается по своей логике, если мы говорим о новых помещениях в Кадаге, то их нет. Исторически в Кадаге был один военный поселок с небольшим магазином. Теперь ясно, что там должно быть много других объектов - парикмахерская, стоматология, стирка белья, кафе и прочее. Бумажные дела, как обычно это происходит в Латвии, займут полтора года, в том числе строительства", - отметил председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс.

Однако предпринимателям не стоит отчаиваться, отмечает LNT. Если солдатам по душе быстрое питание, значит, будут и бургеры, и пиццы. Учитывая большой спрос, пиццерии открываются одна за одной, их основные клиенты - военные.

"Наш бизнес только растет. Теперь здесь много испанцев, итальянцев. Это их кухня - пиццы, пасты. Им очень нравится. И мы не жалуемся", - рассказал владелец пиццерии Mario Валерий Малов.

По его словам, очень много заказов поступает именно на военную базу.

"Только успевай печь", - сказал Малов.

В парикмахерской, расположенной в местном торговом центре, также довольны: если иностранные солдаты приходят постричься, то их приходит сразу десять. Нагрузки хватает. Четыре парикмахерские в Адажи не успевают обслуживать большое количество людей, поэтому со следующей недели на военной базе появится свой парикмахер, который будет работать на месте, сообщает LNT.

Параллельно развивается и другой бизнес - прокат машин. Многие солдаты берут автомобили напрокат, чтобы посмотреть окрестности, заключает телеканал.

Напомним, 9 июня для участия в многонациональном батальоне НАТО в Латвию прибыло более 300 испанских военнослужащих, а 10 июня прибыли более 100 военнослужащих из 1-й механизированной бригады Национальных вооруженных сил Канады.