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В прошлом году рак молочной железы был выявлен у 1152 латвийских женщин, в том числе у 37% - уже в третьей или четвертой стадии, сообщила на пресс-конференции главный специалист по онкологии Минздрава Даце Балтиня.

Хотя число случаев обнаружения рака на поздней стадии достаточно велико, постепенно их удельный вес снижается, заявила Балтиня.

Согласно статистическим данным, на каждые 100 000 женщин приходится в среднем 22 случая заболевания раком шейки матки. Балтиня отметила, что этот показатель - один из самых высоких в Европе. В Великобритании, например, он в четыре раза ниже. Также и смертность от рака шейки матки в Латвии одна из самых высоких в Европе.

Как отметила гинеколог медицинского центра ARS Яна Жоджик, на показатели заболеваемости влияют качество жизни женщин, стресс, а также ранее начало половой жизни, которое в среднем по Европе составляет 16 лет.

По словам специалиста, этот вид рака поддается лечению на поздних стадиях, но добиться полного выздоровления очень трудно.

В настоящее время государство предлагает две программы по диагностике рака - скрининг, или обследования, которые могут пройти люди без предварительных жалоб на здоровье, и "зеленый коридор", предусмотренный для людей, которые уже обращаются к врачу с определенным жалобами и симптомами.

В рамках скрининговой программы можно пройти обследование на рак молочной железы, шейки матки и кишечника.

Для того чтобы актуализировать вопрос о профилактике заболеваемости раком в латвийском обществе, Минздрав начал информационную кампанию "Семейное счастье". Ее цель - повысить участие людей в скрининговой программе. Кампания будет проходить до сентября.