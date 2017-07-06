Общество |

6 июля на территории Латвии сохранится переменная облачность, во многих районах пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Менее облачная погода будет сегодня в Видземе, больше - на юге Курземе и в Земгале. Дует умеренный северо-западный, западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +15 +19 градусов.

В Риге ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня - солнечно. Дует умеренный северо-западный ветер, воздух прогреется до +19 градусов.