От обороны к здравоохранению: Пантелеев возглавит бюро Чакши (2)
Общество | 6 июля 2017 года, 09:12
Бывший парламентский секретарь Министерства обороны Андрей Пантелеев (СЗК) в дальнейшем будет исполнять обязанности руководителя бюро министра здравоохранения Анды Чакши, пишет сегодня Latvijas Avīze.
На прошлой неделе работу в Минздраве завершила советник по вопросам экономики Алида Ване, которая формально выполняла обязанности руководителя бюро министра.
С 5 июля бюро Чакши возглавляет Пантелеев, который на прошлой неделе ушел с должности в Минобороны, а его место занял Виестур Силениекс (СЗК).
Как пишет Latvijas Avīze, согласно неофициальной информации, должность парламентского секретаря Минобороны для Силениекса было освобождено по указке отдельных политиков, чтобы обеспечить ему трамплин к следующему этапу карьеры.
Браво!!! Уже не прячутся,не из под полы,а в открытую,мы местечковая страна!!! Ты мне,я тебе! Гешефт!!!
4
Ответить
Наверное очень талантливый человек, куда не поставь, везде может руководить.
1
Ответить