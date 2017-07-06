От обороны к здравоохранению: Пантелеев возглавит бюро Чакши (2)

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Общество | 6 июля 2017 года, 09:12

Бывший парламентский секретарь Министерства обороны Андрей Пантелеев (СЗК) в дальнейшем будет исполнять обязанности руководителя бюро министра здравоохранения Анды Чакши, пишет сегодня Latvijas Avīze.

На прошлой неделе работу в Минздраве завершила советник по вопросам экономики Алида Ване, которая формально выполняла обязанности руководителя бюро министра.

С 5 июля бюро Чакши возглавляет Пантелеев, который на прошлой неделе ушел с должности в Минобороны, а его место занял Виестур Силениекс (СЗК).

Как пишет Latvijas Avīze, согласно неофициальной информации, должность парламентского секретаря Минобороны для Силениекса было освобождено по указке отдельных политиков, чтобы обеспечить ему трамплин к следующему этапу карьеры.

Комментарии 2
брек1 час назад
Браво!!! Уже не прячутся,не из под полы,а в открытую,мы местечковая страна!!! Ты мне,я тебе! Гешефт!!!
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Ахмед1 час назад
Наверное очень талантливый человек, куда не поставь, везде может руководить.
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