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В рамках поисков пятилетнего Вани Берладина был обследован каждый уголок Лиепаи, заявили в Государственной полиции.

"У него есть шанс выжить, мы ищем живого мальчика", - заявляют в Лиепайском участке Курземской региональной полиции.

В поисках мальчика участвовали тысячи добровольцев, представителей оперативных служб и армии, но найти каких-либо указаний на его местонахождение пока не удалось.

Как ранее писал Mixnews.lv, заявление в полицию о том, что пятилетний Ваня в субботу утром вышел из своего дома и не вернулся, поступило в полицию только в воскресенье. В полиции считают, что Иван может быть не только в Лиепае или в любом месте Латвии, но и за пределами страны, поэтому он объявлен в международный розыск.

Полиция просит жителей пересмотреть записи своих видеорегистраторов и камер видеонаблюдения, и, если на них будет замечен похожий на Ваню ребенок, передать записи в полицию.

Государственная полиция в сотрудничестве с информационным центром МВД разработала специальную платформу, на которую лиепайчане смогут присылать видео, снятые в период с 30 июня в Лиепае и ее окрестностях. В свою очередь тех жителей, которые живут за пределами Лиепаи, призвали делится теми видеоматериалами, на которых за это указанное время зафиксирован мальчик, который может быть Иваном Берладином.

"Видеоматериалы можете передавать в распоряжение Госполиции, присылая их на электронную почту puikaliepaja@iem.gov.lv или самим прибыв в отделение Госполиции в Лиепае, на улицу Бариню,3 (5-ый корпус)", - сказано в сообщении полиции.

Госполиция также продолжает работу с видеоматериалами, заснятыми на городские камеры видеонаблюдения.

"Если лиепайчанам доступны видеозаписи с рабочих мест, из своих квартир и с видеорегистраторов в машинах, просьба их отсылать на электронную почту puikaliepaja@iem.gov.lv. Ограничение для размера файлов на эту э-почту составляет 90 MB. Также, если видеокамеры в других городах зафиксировали мальчика, похожего на Ивана, просьба видеоматериалы отсылать на упомянутую почту, указав дату и время записи, и место съемки (город, улица, адрес). Также просим указывать ваш номер телефона, чтобы иметь возможность с вами созвониться", - сказано в сообщении полиции.

Правоохранительные органы объяснили, как действовать в случае, если видеоматериал больше положенного – необходимо сохранить файл в любой доступной аппликации, например, на Failiem.lv, OneDrive, Youtube и других и на почту puikaliepaja@iem.gov.lv отослать соответствующий сайт.

Также видеоматериалы можно скопировать на флешку и принести лично в отделение полиции на Бариню,3, где должностные лица скопируют содержимое флешки в компьютер. При этом там также стоит указать время и место видеосъемки.

Участие добровольцев в поисках ребенка 4 июля прекращено, сейчас поиски продолжают полицейские и военнослужащие, а водоемы обследуют водолазы. Полиция не комментирует версии исчезновения мальчика.

Напомним, вечером 4 июля Курземское управление Госполиции опубликовало в Facebook изображение с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей мальчика в день, когда он вышел из своего дома в Лиепае.

Госполиция уточнила приметы мальчика: на ребенке была синяя спортивная куртка с белым рисунком спереди, с капюшоном, серая футболка (верхняя часть светлее нижней, посередине горизонтальная линия), темные спортивные штаны и сандалики.

Рост Ивана — 120 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Глаза голубые.