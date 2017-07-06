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В преддверии столетия Латвии на дамбе AB в Риге установлен огромный флаг Латвийской Республики, высота которого составляет 60 метров. Схожие проекты реализуются и в других городах Латвии, сообщала ранее газета Latvijas Avīze.

Ранее издание писало, что на полпути к реализации этого проекта, его авторов и идейных вдохновителей, подвергли жесткой критике Дело в том, что сам "подарок" реализован на частные пожертвования, но после реализации эти объекты будут переданы в ведение самоуправлений - они должны будут обеспечить круглогодичный уход. Это обстоятельство заставило усомниться экспертов, насколько велика необходимость в таком "подарке", содержание которого составит немалые суммы.

Сам своеобразный подарок, целью которого является побудить латвийцев гордиться символами своей страны, реализуются частной компанией "Латвийский флаг", руководителем которой является депутат Сейма от Национального объединения Рихард Колс (VL-TB/LNNK). Деньги на этот "подарок" пожертвованы четырьмя лицами - отцом Колса - миллионером Янисом Колсом, а также связанными со строительным бизнесом предпринимателями Марисом Мартинсонсом, Армандсом Гаркансом и Юрисом Кравалисом. В общей сложности эти господа пожертвовали 118 000 евро.

Между тем многие эксперты критический оценивают эту инициативу. Дело в том, что огромный флаг будет длиной и высотой 50 на 33 метра, его вес составит 570 кг. Учитывая погодные условия, характерные для нашего региона, такой флаг придется отправлять в химчистку по меньшей мере четыре раза в год, чтобы объект патриотического воспитания выглядел достойно.

Например, флаг Латвии, который установлен над зданием Кабинета министров, служит в среднем три месяца (в дождливое и ветряное время и того меньше). Чистка флага 1,5 на 3 метра обходится в 45,38 плюс ПВН.

В свою очередь президентский штандарт, который развевается на башне Рижского замка, в среднем служит один месяц и его обслуживание обходится в 150 евро плюс ПВН, так как он изготовлен по специальному заказу. По самым скромным подсчетам, чистка флага на дамбе АВ может обходиться в 12 000 евро в год плюс ПВН.

Сам автор идеи Рихард Колс считает, что это не такие уж великие расходы.

"Эти расходы существенно ниже выплат за один салют на набережной", - указывает депутат, добавив, что символ государства на дамбе АВ, например, будет виден в радиусе от 500 до 1000 метров.

Тем временем, один из основателей Нацобъединения, активист Андрис Паулс-Павулс, который критиковал реализацию этой идеи в Смилтене, считает, что активность общества "Латвийский флаг" является ни чем иным, как увертюрой предвыборной кампании Нацобъединения перед избранием в Сейм. Паулс-Павулс считает, что Латвии не стоит участвовать "в придурковатых состязаниях с другими странами, где в ходу такие проекты, так как не хочет, чтобы Латвию уличали в "пустом ура-патриотизме".

Заместитель председателя геральдической комиссии Сейма Рамона Умблия считает, что само предложение перед столетием Латвии привлечь внимание к символам нашего государства, похвально. В то же время, очень важно позаботиться, чтобы флаг всегда достойно выглядел. "Флаг будет очень большой, дамба АВ - очень ветреное место, поэтому необходимо обеспечить, чтобы ткань флага была достаточно прочной. Надеюсь, авторы проекта учли эти нюансы".

Напомним, как уже сообщал портал Mixnews, в Риге на дамбе АВ завершен первый этап установки монументального флага Латвии. Как рассказал руководитель строительных работ, представитель генподрядчика Fabrum Алвис Крауклис, 60-метровый флагшток будет установлен на монолитном железобетонном фундаменте. В настоящее время на дамбе завершена установка семи свай на 23-метровую глубину, на которых будет держаться фундамент. Установку флагштока и инженерные работы для подсветки флага проведет компания RECK. Сам проект разработало архитектурное бюро ARHIS.