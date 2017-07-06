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Депутат латвийского Сейма Эдвин Шноре не поехал в Минск для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В интервью радио Baltkom сам Шноре причиной для отказа от поездки назвал не письмо, которое в июне группа активистов написала президенту Александру Лукашенко с просьбой не пускать депутата в республику, а проводимые Белоруссией совместно с Россией военные учения, на которых, по словам Шноре, будет отрабатываться нападение на страны Балтии.

"Причина, по которой я не поехал в Минск – недружественные совместные российско-белорусские военные учения. Позиция Национального объединения заключается в том, что Россия – это страна-агрессор. Крупные военные учения в 2014 году закончились оккупацией Крыма, и теперь я опасаюсь, что на учениях "Запад-2017", намеченных на август-сентябрь в Белоруссии, будет отрабатываться нападение на страны Балтии. И я считаю, что в такой ситуации в Белоруссию сейчас ехать нельзя" - заявил Шноре.

5 июля в Минске состоялось первое пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, где Шноре должен был возглавлять латвийскую делегацию.

Однако, как писал Mixnews, группа латвийских активистов отправила письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой аннулировать депутату Сейма Эдвину Шноре визу и не пускать его в страну. Причиной для такого заявления послужила статья политика, в которой он сравнивает русских, не желающих уезжать из Латвии, со вшами.

В свою очередь, сам Шноре в интервью радио Baltkom заявлял, что подобная инициатива со стороны активистов его не пугает и подчеркнул, что цитату Алфреда Берзиньша о русских вшах в своих трудах в том же контексте оценки советской оккупации использовал и историк Мартиньш Вирсис - нынешний посол Латвии в Белоруссии.

"Запад–2017" - совместное стратегическое учение Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, запланированное в период с 14 по 20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 000 военнослужащих.

Учения являются плановым мероприятием и проводятся раз в два года. Заявленная цель учений – проверка возможности Российской Федерации и Республики Беларусь обеспечения безопасности Союзного государства, его готовности к отражению возможной агрессии, а также повышение слаженности органов военного управления, полевой и воздушной выучки соединений и воинских частей.