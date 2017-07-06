Сельские семейные врачи готовы уже завтра возобновить работу
Общество | 6 июля 2017 года, 13:07
Договорившись о выполнении требований врачей, сельские семейные врачи готовы уже завтра возобновить работу, сообщила руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.
"Если сегодня бюро премьер-министра пришлет нам протокол, в который включены все предложения по выполнению забастовочных требований, то мы готовы с завтрашнего дня приступить к работе", - сказала она.
Забастовка дала результат, считает Козловска.
"Это была борьба за всех коллег. Очень надеюсь, что политики оправдают выданный им кредит доверия, и 21 июля решение будет принято Сеймом", - сказала она.
По ее словам, между ЛАССВ и Латвийской ассоциацией семейных врачей существуют разногласия по отдельным пунктам, по некоторым юридическим нюансам.