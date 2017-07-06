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Предприятие Rīgas ūdens призывает клиентов до 25 июля полностью рассчитаться за услуги водоснабжения и канализации. Если образовавшийся до конца июня основной долг погасить до 25 июля, клиенты будут освобождены от уплаты штрафных санкций.

Такую возможность предприятие предлагает, принимая во внимание реальную ситуацию, и стараясь облегчить возможность погашения долгов. На данный момент клиенты задолжали предприятию примерно 1,1 млн евро. Rīgas ūdens надеется, что вышеупомянутое предложение позволит уменьшить сумму долга.

Ранее компания уже была вынуждена сократить объемы подачи воды индивидуальным клиентам, а также вообще отключить водоснабжение ряду зданий из-за долгов. Rīgas ūdens указывает, что неплательщик не может получать услуги водоснабжения и канализации в полном объеме, так как это будет осуществляться за счет других клиентов.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по бесплатному номеру 80002122.