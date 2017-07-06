Twitter: на дамбе AB установили "неправильный" флаг Латвии (2)
Латвийский сегмент Twitter комментирует появление в Риге на дамбе AB огромного флага Латвии на 60-метровом флагштоке. Пользователи высказывают восхищение тем, как выглядит латвийский флаг, при этом многие пользователи отмечают, что пропорции цветов на карминово-бело-карминовом полотне выполнены неверно.
Флаг впечатлил пользователя Юриса.
"С утра ехал через Вантовый мост, честно: даже мурашки пробежали, когда увидел, как гордо развивается флаг! Выглядит по-настоящему красиво!", - написал он.
FOTO: Virs Rīgas plīvo lielais monumentālais Latvijas karogs https://t.co/6zMCjfSotj pic.twitter.com/riMfalxdS2— nra.lv (@nralv) 6 июля 2017 г.
Представитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис также радуется государственному символу.
"Огромный флаг на дамбе АБ выглядит супер!", - пишет он.
Milzīgais karogs uz AB Dambja izskatās super!— Guntis Gūtmanis (@guntisgutmanis) 6 июля 2017 г.
Флаг понравился и юристу Иеве Бранте.
"Йохайды, какой же у нас красивый флаг", - написала она.
Johaidi, cik skaists ir mūsu karogs! #Latvija pic.twitter.com/iaz76AeNMK— Ieva Brante (@ibrante) 5 июля 2017 г.
Между тем, у Каспара Лочмелиса 60-метровый флагшток вызвал отрицательные ассоциации.
"К сожалению, это флагшток на дамбе АБ ассоциируется со странным комплексом неполноценности. Что-то в нем не так", - пишет он.
Diemžēl tas AB dambja karoga masts man asociējas ar dīvainu mazvērtības kompleksa izpausmi. Nu nav tur kaut kas labi.— Kaspars Locs (@kasparslocs) 6 июля 2017 г.
Пропорции полос на флаге кажутся неправильными пользователю Каспару.
"Тот момент, когда Национальное объединение не знает пропорции флага Латвии", - пишет он.
Tas brīdis, kad Nacionālā apvienība nezina LV karoga proporcijas...— Kaspars_Zn (@Kaspars_Zn) 6 июля 2017 г.
В ошибке в пропорциях флага уверен пользователь Мартиньш Ванагс.
"Пропорции на монументальном флаге неправильные", - пишет он.
Monumentālajam karogam krāsu proporcijas nav pareizas.— Martins Vanags (@mvanags) 6 июля 2017 г.
Похожим мнением делится чиновница Аустра Аузиня.
"Просите за повторение, но вживую кажется, что соотношение цветов неправильное", - пишет она.
Atvainojos par dubultošanos, bet dzīvē šķita, ka krāsu attiecības nav gadījušās pareizās pic.twitter.com/yz7vxDb854— Austra Auziņa (@ausii_runaa) 5 июля 2017 г.
Своими мыслями делится графический дизайнер Арвис Вилла.
"Австрийская Империя...", - написал он.
Austrijas Impērija…— Arvis Villa (@Skepse) 5 июля 2017 г.
На неправильные пропорции указывает и диджей Янис Бакманис.
"Флагшток и сам флаг красивые, но цвета флага в неправильных пропорциях!", - пишет он.
Masts un karogs ir skaists, bet karoga krāsas ir nepareizās proporcijās!— Jānis Bakmanis (@bakmanis) 6 июля 2017 г.
Депутат Сейма от Нацобъединения Рихард Колс успокаивает взволнованных пользователей.
"Спасибо! О флаге и пропорциях - до полной сдачи в эксплуатации пройдет несколько тестов, в том числе разных флагов. Все будет хорошо!", - написал Колс.
Paldies! Par karogu un proporcijam - lidz obj. nodosanai ekspluat. vel norit testesanas darbi - taja skaita dazadu karogu. Viss bus labi!— Rihards Kols (@RihardsKols) 6 июля 2017 г.
Напомним, в преддверии столетия Латвии на дамбе AB в Риге установлен огромный флаг Латвийской Республики, высота флагштока составляет 60 метров. Схожие проекты реализуются и в других городах Латвии.
только вот, в отличии от тех жителей, за этот символ тут умирать никто не хочет !