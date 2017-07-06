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Латвийский сегмент Twitter комментирует появление в Риге на дамбе AB огромного флага Латвии на 60-метровом флагштоке. Пользователи высказывают восхищение тем, как выглядит латвийский флаг, при этом многие пользователи отмечают, что пропорции цветов на карминово-бело-карминовом полотне выполнены неверно.

Флаг впечатлил пользователя Юриса.

"С утра ехал через Вантовый мост, честно: даже мурашки пробежали, когда увидел, как гордо развивается флаг! Выглядит по-настоящему красиво!", - написал он.

Представитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис также радуется государственному символу.

"Огромный флаг на дамбе АБ выглядит супер!", - пишет он.

Milzīgais karogs uz AB Dambja izskatās super! — Guntis Gūtmanis (@guntisgutmanis) 6 июля 2017 г.

Флаг понравился и юристу Иеве Бранте.

"Йохайды, какой же у нас красивый флаг", - написала она.

Между тем, у Каспара Лочмелиса 60-метровый флагшток вызвал отрицательные ассоциации.

"К сожалению, это флагшток на дамбе АБ ассоциируется со странным комплексом неполноценности. Что-то в нем не так", - пишет он.

Diemžēl tas AB dambja karoga masts man asociējas ar dīvainu mazvērtības kompleksa izpausmi. Nu nav tur kaut kas labi. — Kaspars Locs (@kasparslocs) 6 июля 2017 г.

Пропорции полос на флаге кажутся неправильными пользователю Каспару.

"Тот момент, когда Национальное объединение не знает пропорции флага Латвии", - пишет он.

Tas brīdis, kad Nacionālā apvienība nezina LV karoga proporcijas... — Kaspars_Zn (@Kaspars_Zn) 6 июля 2017 г.

В ошибке в пропорциях флага уверен пользователь Мартиньш Ванагс.

"Пропорции на монументальном флаге неправильные", - пишет он.

Monumentālajam karogam krāsu proporcijas nav pareizas. — Martins Vanags (@mvanags) 6 июля 2017 г.

Похожим мнением делится чиновница Аустра Аузиня.

"Просите за повторение, но вживую кажется, что соотношение цветов неправильное", - пишет она.

Atvainojos par dubultošanos, bet dzīvē šķita, ka krāsu attiecības nav gadījušās pareizās pic.twitter.com/yz7vxDb854 — Austra Auziņa (@ausii_runaa) 5 июля 2017 г.

Своими мыслями делится графический дизайнер Арвис Вилла.

"Австрийская Империя...", - написал он.

Austrijas Impērija… — Arvis Villa (@Skepse) 5 июля 2017 г.

На неправильные пропорции указывает и диджей Янис Бакманис.

"Флагшток и сам флаг красивые, но цвета флага в неправильных пропорциях!", - пишет он.

Masts un karogs ir skaists, bet karoga krāsas ir nepareizās proporcijās! — Jānis Bakmanis (@bakmanis) 6 июля 2017 г.

Депутат Сейма от Нацобъединения Рихард Колс успокаивает взволнованных пользователей.

"Спасибо! О флаге и пропорциях - до полной сдачи в эксплуатации пройдет несколько тестов, в том числе разных флагов. Все будет хорошо!", - написал Колс.

Paldies! Par karogu un proporcijam - lidz obj. nodosanai ekspluat. vel norit testesanas darbi - taja skaita dazadu karogu. Viss bus labi! — Rihards Kols (@RihardsKols) 6 июля 2017 г.

Напомним, в преддверии столетия Латвии на дамбе AB в Риге установлен огромный флаг Латвийской Республики, высота флагштока составляет 60 метров. Схожие проекты реализуются и в других городах Латвии.