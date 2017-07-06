Twitter: на дамбе AB установили "неправильный" флаг Латвии (2)

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Общество | 6 июля 2017 года, 17:52

Латвийский сегмент Twitter комментирует появление в Риге на дамбе AB огромного флага Латвии на 60-метровом флагштоке. Пользователи высказывают восхищение тем, как выглядит латвийский флаг, при этом многие пользователи отмечают, что пропорции цветов на карминово-бело-карминовом полотне выполнены неверно.

Флаг впечатлил пользователя Юриса.

"С утра ехал через Вантовый мост, честно: даже мурашки пробежали, когда увидел, как гордо развивается флаг! Выглядит по-настоящему красиво!", - написал он.

Представитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис также радуется государственному символу.

"Огромный флаг на дамбе АБ выглядит супер!", - пишет он.

Флаг понравился и юристу Иеве Бранте.

"Йохайды, какой же у нас красивый флаг", - написала она.

Между тем, у Каспара Лочмелиса 60-метровый флагшток вызвал отрицательные ассоциации.

"К сожалению, это флагшток на дамбе АБ ассоциируется со странным комплексом неполноценности. Что-то в нем не так", - пишет он.

Пропорции полос на флаге кажутся неправильными пользователю Каспару.

"Тот момент, когда Национальное объединение не знает пропорции флага Латвии", - пишет он.

В ошибке в пропорциях флага уверен пользователь Мартиньш Ванагс.

"Пропорции на монументальном флаге неправильные", - пишет он.

Похожим мнением делится чиновница Аустра Аузиня.

"Просите за повторение, но вживую кажется, что соотношение цветов неправильное", - пишет она.

Своими мыслями делится графический дизайнер Арвис Вилла.

"Австрийская Империя...", - написал он.

На неправильные пропорции указывает и диджей Янис Бакманис.

"Флагшток и сам флаг красивые, но цвета флага в неправильных пропорциях!", - пишет он.

Депутат Сейма от Нацобъединения Рихард Колс успокаивает взволнованных пользователей.

"Спасибо! О флаге и пропорциях - до полной сдачи в эксплуатации пройдет несколько тестов, в том числе разных флагов. Все будет хорошо!", - написал Колс.

Напомним, в преддверии столетия Латвии на дамбе AB в Риге установлен огромный флаг Латвийской Республики, высота флагштока составляет 60 метров. Схожие проекты реализуются и в других городах Латвии.

Комментарии 2
varbut.com2 минуты назад
показной патриотизм напомнил мне портреты сталина и гитлера конца 30-х в Москве и Берлине

только вот, в отличии от тех жителей, за этот символ тут умирать никто не хочет !
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еж3 минуты назад
Мания величия!!! Дежавю с 1933г. Там тоже очень любили большое,величественное,но при этом были концлагеря и не арийцы!!!
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