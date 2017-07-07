Общество |

Утро пятницы в Латвии было солнечным и прохладным - самая низкая температура зафиксирована в Стенде Талсинского края, где на рассвете термометры показывали +3,5 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На большей части территории страны ночная температура составила +4..+8 градусов, на побережье - до +9..+13 градусов.

Днем воздух местами прогреется до +22 градусов, в основном будет солнечно, в Курземе и Земгале возможен кратковременный дождь.