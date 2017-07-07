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Общество Skalbes, благодаря финансовой поддержке Департамента образования, культуры и спорта, предлагает возможность получить бесплатную психологическую консультацию жителям Риги, попавшим в кризисную ситуацию.

В ходе проекта, с марта по ноябрь, психологи и психотерапевты общества Skalbes будут оказывать профессиональную психологическую поддержку жителям, которые за последнее время (в течение примерно одного года), попали в одну из тяжелых жизненных ситуаций, таких как:

смерть близкого человека,

автоавария,

пожар,

тяжелое заболевание,

потеря работы,

насилие,

развод,

или другие трагические жизненные ситуации.

Такие консультации помогут преодолеть эмоциональные последствия кризиса, уменьшить эмоциональное напряжение, а также помогут найти способ, чтобы заботиться о своем психологическом благополучии.

Жители Риги смогут получить от трех до пяти бесплатных консультаций психолога/психотерапевта. Для получения услуги необходимо предварительно записаться по телефону 24551700.