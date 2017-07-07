Рижан приглашают на бесплатные психологические консультации
Общество Skalbes, благодаря финансовой поддержке Департамента образования, культуры и спорта, предлагает возможность получить бесплатную психологическую консультацию жителям Риги, попавшим в кризисную ситуацию.
В ходе проекта, с марта по ноябрь, психологи и психотерапевты общества Skalbes будут оказывать профессиональную психологическую поддержку жителям, которые за последнее время (в течение примерно одного года), попали в одну из тяжелых жизненных ситуаций, таких как:
смерть близкого человека,
автоавария,
пожар,
тяжелое заболевание,
потеря работы,
насилие,
развод,
или другие трагические жизненные ситуации.
Такие консультации помогут преодолеть эмоциональные последствия кризиса, уменьшить эмоциональное напряжение, а также помогут найти способ, чтобы заботиться о своем психологическом благополучии.
Жители Риги смогут получить от трех до пяти бесплатных консультаций психолога/психотерапевта. Для получения услуги необходимо предварительно записаться по телефону 24551700.