Общество |

Премьер-министр Марис Кучинскис удивлен столь резкой позицией семейных врачей и их нежеланием прекратить акцию протеста с учетом того, в сколь "конструктивной и доброжелательной атмосфере" в четверг прошли переговоры, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Андрей Вайварс.

У главы правительства сложилось впечатление, что в то время, когда и врачи, и общество заинтересованы в возобновлении полноценного оказания медицинских услуг, есть отдельные лица, которые заинтересованы в продолжении хаоса.

Говоря о возможной встрече с семейными врачами, пресс-секретарь премьера заявил, что пока еще решается вопрос о том, каким образом продолжать диалог с Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ).

Как сообщалось, ЛАСВ не собирается отступать от своего требования увеличить сумму капитации для практик и забастовку прекращать пока не планирует.

Руководитель ЛАСВ Сармите Вейде сообщила, что предложений о повышении суммы капитации после состоявшейся вчера встречи с премьер-министром ассоциация так и не получила. Достигнут компромисс о подключении к системе электронного здравоохранения и реализации реформы, но соглашения об увеличении суммы капитации все еще не достигнуто.

Забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.