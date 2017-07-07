Общество |

Государственная полиция продолжает получать на специально открытый адрес э-почты видеозаписи, на которых предположительно зафиксирован пропавший в Лиепае пятилетний Иван Берладин.

Переданные жителями видеоматериалы проверяются и анализируются.

Полиция вновь подчеркивает, что участие жителей в данный момент очень необходимо именно в предоставлении информации об обстоятельствах исчезновения ребенка и о людях, которые могут быть к нему причастны.

Полиция просит жителей сообщать также о ситуациях, которые в связи с исчезновением мальчика теперь кажутся странными, даже если поначалу им не придавалось значение.

Для поиска ребенка создан единый адрес э-почты puikaliepaja@iem.gov.lv, действует телефон 116000, по которому дежурная часть Госполиции примет любую информацию, которая может помочь в поисках Ивана.

С сегодняшнего дня, 7 июля, по просьбе Госполиции к поискам пропавшего в Лиепае мальчика привлечены еще большие ресурсы Национальных вооруженных сил.

Для координирования поисковых работ в учебном центре Морских сил размещен центр руководства операцией, которым руководит Госполиция.

Госполиция разрабатывает две версии исчезновения в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина - несчастный случай или совершенное в отношении него преступление.