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Департамент сообщения Рижской думы информирует, что в связи с работами по ремонту водопровода с сегодняшнего дня, 7-го июля по 11-ое июля будет ограничено движение транспорта на улице Дзирнаву, на участке от улицы Марияс до улицы Кришьяна Барона.

Работы по ремонту водопровОда проходят и на улице Бривибас, поэтому до 12-го июля будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Лачплеша до улицы Бруниниеку.

Также до 14-го июля, с 8-ми вечера до 7-ми утра будет ограничено движение транспорта на улице Кришьяна Валдемара на участке от улицы Лачплеша до бульвара Оскара Калпака.

Тем временем в связи с работами по реконструкции теплосетЕй, на улице Кришьяна Валдемара, напротив Рижской государственной 2-ой гимназии и основной школы "Ридзе" в вечерние и ночные часы движение транспорта будет ограничено.

Столичное самоуправление также предупреждает, что во время проведения ремонтных работ может быть превышен допустимый уровень шума.