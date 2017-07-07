Общество |

Латвийская ассоциация сельских семейных врачей (ЛАССВ) достигла компромисса с премьер-министром Марисом Кучинскисом и Министерством здравоохранения по требованиям об улучшении системы здравоохранения, сообщила ее руководитель Лига Козловска.

Сегодня, 7 июля, сторонам удалось договориться по основным забастовочным требованиям. Правда, официально соглашение может быть заключено только в понедельник, когда его подпишут министр здравоохранения Анда Чакша, Кучинскис и руководители партий правящей коалиции, обязавшись тем самым выполнить обещанное.

Согласно закону о забастовке, участие каждого представителя отрасли в протесте было добровольным, а юридическое руководство забастовкой взяла на себя Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), соответственно, она и может принять решение об окончании забастовки, пояснила Козловска.

"Мы поддерживаем забастовку с выдвижением определенных требований. Если мы договариваемся по этим требованиям с премьером, правительством и политиками, то дальше мы смотрим, поддерживать или нет дальнейшие действия забастовочного комитета", - сказала она.

Получив официальное обещание выполнить их требования, сельские семейные врачи могли бы закончить свое участие в забастовке уже на следующий день, дала понять Козловска.

В свою очередь, Латвийская ассоциация семейных врачей не собирается отступать от своего требования увеличить сумму капитации для практик и забастовку прекращать пока не планирует.

Предложений о повышении суммы капитации после состоявшейся вчера встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом ассоциация так и не получила. Достигнут компромисс о подключении к системе электронного здравоохранения и реализации реформы.