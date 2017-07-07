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В июне этого года в общественном транспорте Риги пойманы 3 730 безбилетников – это в 4,2 раза больше, чем в предыдущем месяце.

При этом число проверок по сравнению с маем снизилось на 17,7%. В общей сложности в июне в рижском общественном транспорте проведено 23 860 .

Больше всего безбилетников поймано в автобусах – 1770 человек. В троллейбусах это число было ниже - 1069, а меньше всего - в трамваях - 891.

889 безбилетников оплатили штрафы на месте, а другим 2841 были выписаны квитанции.

Лидером по числу пойманных "зайцев" является 15-й маршрут троллейбуса. При этом контроль ни разу не выявил безбилетников по 34-му автобусному маршруту.