Общество |

Госполиция в пятницу получила несколько телефонных звонков от жителей, которые сообщили о том, что якобы видели в общественном транспорте и в других местах мальчика, похожего на пропавшего в Лиепае 1 июля 2017 года 5-летнего Ивана Берладина. К сожалению, как указывают в правоохранительных органах, люди сообщают об увиденном слишком поздно, а не в момент, когда был замечен ребенок.

Поэтому госполиция обратилась к жителям с призывом, заметив мальчика, который перемещается один без сопровождения взрослых и по описанию похож на пропавшего Ваню, обратить внимание не заблудился ли ребенок, а также убедиться, где его родители.

Если возникнут какие-либо сомнения, жителей просят информировать об этом полицию и до ее прибытия оставаться на месте рядом с ребенком.

Как сообщалось, Государственная полиция продолжает получать на специально открытый адрес э-почты видеозаписи, на которых предположительно зафиксирован пропавший в Лиепае пятилетний Иван Берладин, сообщили в полиции.

Переданные жителями видеоматериалы проверяются и анализируются.

Полиция вновь подчеркивает, что участие жителей в данный момент очень необходимо именно в предоставлении информации об обстоятельствах исчезновения ребенка и о людях, которые могут быть к нему причастны. Полиция просит жителей сообщать также о ситуациях, которые в связи с исчезновением мальчика теперь кажутся странными, даже если поначалу им не придавалось значение.

Для поиска ребенка создан единый адрес э-почты puikaliepaja@iem.gov.lv, действует телефон 116000, по которому дежурная часть Госполиции примет любую информацию, которая может помочь в поисках Ивана.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, с 7 июля дня по просьбе Госполиции к поискам пропавшего в Лиепае мальчика привлечены еще большие ресурсы Национальных вооруженных сил.

Для координирования поисковых работ в учебном центре Морских сил размещен центр руководства операцией, которым руководит Госполиция. В поисковых работах задействованы более 80 военнослужащих и земессаргов из 4-й бригады Земессардзе, командования обучения, обеспечения и Морских сил.

Как сообщалось, Госполиция разрабатывает несколько версий исчезновения в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина - несчастный случай или совершенное в отношении него преступление. Кроме того. рассматривается версия, что мальчик мог уехать на общественном транспорте в другой регион Латвии.

Теперь важно расследовать дело уголовно-процессуальными методами, поэтому тактика поисков изменена.