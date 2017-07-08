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Еврокомиссия в первом издании "Обзора культуры и творческих городов" признала Ригу одним из самых экономически-творческих городов Европы, сообщает представительство Еврокомиссии в Латвии.

Рига отнесена к категории "XL" - города с населением от 500 тыс. до миллиона. Она опережает такие города, как Антверпен, Афины, Хельсинки, Бордо, Дублин, Амстердам, Роттердам, Севилья, Валенсия, Осло, Сарагоса и др.

В обзоре говорится, что в Риге созданы положительные условия для жизни молодых художников благодаря сравнительно низким затратам на проживание и быстрому интернету. Также положительно оцениваются кварталы Спикеру и Калнциема, Берга базарс, обеспечивающие публичное пространство для различных культурных мероприятий.

В первом "Обзоре культуры и творческих городов" содержатся данные о 168 городах Европы. Из латвийских городов в издание вошли Рига и Лиепая.