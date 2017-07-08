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В ходе расследования громкого дела о пропаже в Лиепае 1 июля 2017 года 5-летнего Ивана Берладина, полиция официально подтвердила информацию, что мальчик утром в 8 часов в Тосмаре сел в маршрутный автобус и уехал в направлении Каросты.

Спустя 20 минут городским маршрутным микроавтобусом уехал в направлении центра города до площади Куршу. Последний раз, когда его видели живым - в 16 часов 1 июля в районе улицы Спидолу.

Напомним, мальчик был одет он был в синюю кофту с капюшоном на голове и белой надписью на груди, в синих спортивных штанах и в сандалиях на босу ногу.

Эта информация официально подтверждена полицией, которая работала с видеозаписями и очевидцами.

В целом, по словам руководителя Лиепайского отдела криминальной полиции Удиса Авы, дело Ивана можно охарактеризовать тремя словами - странности, несовпадения и равнодушие. Он также заявил, что мальчика ищут по всей Латвии, однако, больше всего концентрируются на Лиепае и ее округе.

"Равнодушие подтверждает тот факт, что пятилетний ребенок самостоятельно передвигался по улицам города и ездил на общественном транспорте, но никто из взрослых об это не сообщил. Также, ярко выражено равнодушие соседей, которые сейчас уверяют, что мать била мальчика, однако, в полицию об этом никто не сообщал. Следует понимать, что у маленького ребенка логика не такая, как у взрослого человека и он передвигается хаотично" - указывает Ава.

Поиски включают самые разные методы: водолазы, вооруженные силы, вертолеты при необходимости. Так, например, и сегодня над Лиепаей курсировал вертолет. "Мы ищем везде - в воде, на суше, по подвалам и в любых других местах" указывает Ава.

Несмотря на то, что на сегодня рассматриваются две основных версии - с Иваном Берладином произошел несчастный случай или же он стал жертвой осознанного или неосознанного преступления, полиция не исключает также и того, что мальчик уехал на общественном транспорте в другой город.

"На уровне слухов у нас очень много информации, однако это слухи надо проверять, так как нужно работать с любой информацией. Даже если допустить, что случилось самое страшное, мы надеемся до последнего, что с ним все в порядке", - указал Ава.

Представитель полиции подчеркнул, что сейчас в Лиепае собрались ведущие специалисты полиции и армии, которые круглосуточно занимаются поисками ребенка.

Ава поблагодарил также всех добровольцев, которые откликнулись на призыв полиции о помощи в поисках мальчика. "Выражаю огромную благодарность за вклад добровольцев, ведь сейчас в Лиепае нет ни одного не проверенного закутка. Очень ценим и то, что люди продолжают помогать, предоставляя информацию полиции", - подчеркнул Ава.

Для поиска ребенка создан единый адрес э-почты puikaliepaja@iem.gov.lv, действует телефон 116000, по которому дежурная часть Госполиции примет любую информацию, которая может помочь в поисках Ивана.

Также Госполиция в пятницу получила несколько телефонных звонков от жителей, которые сообщили о том, что якобы видели в общественном транспорте и в других местах мальчика, похожего на пропавшего в Лиепае Ивана Берладина. К сожалению, как указывают в правоохранительных органах, люди сообщают об увиденном слишком поздно, а не в момент, когда был замечен ребенок.

Поэтому Госполиция обратилась к жителям с призывом, заметив мальчика, который перемещается один без сопровождения взрослых и по описанию похож на пропавшего Ваню, обратить внимание не заблудился ли ребенок, а также убедиться, где его родители.

Если возникнут какие-либо сомнения, жителей просят информировать об этом полицию и до ее прибытия оставаться на месте рядом с ребенком.

Полиция еще раз напоминает, что официальная информация, которой можно доверять - поступающая только от полиции. Полиция еще раз призывает всех, кто может что-то знать о судьбе мальчика связаться с полицией. Это можно делать и анонимно. "Рано или поздно мы узнаем правду!" - сообщается в заявлении стражей порядка.