Пользователи соцсетей о погоде: "небольшой дождь в ливне" (3)
Сегодня, 9 июля, в Латвии ожидается дождливая погода, которая в некоторых регионах будет сопровождаться грозой и градом, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
Ветер будет умеренным – до 5 м/c, а температура воздуха поднимется до 22 градусов.
В Риге облачно, во второй половине дня с небольшими прояснениями. Временами возможны дождь и гроза. Максимальная температура воздуха составит до +20 градусов.
Тем временем, пользователи социальных сетей активно делятся на своих страницах впечатлениями о погоде этим летом.
Так, один из латвийцев опубликовал видео, на котором запечатлены загорающие под батутом на море люди.
Kantar TNS Latvijā пишет, что холодная погода повлияла на планы каждого второго латвийца.
Vēsie laika apstākļi ir ietekmējuši gandrīz katra otrā Latvijas iedzīvotāja atvaļinājuma plānus. @TNSLatvia dati. https://t.co/oF7IzjTPKR pic.twitter.com/9m56BP9WnW— Kantar TNS Latvijā (@TNSLatvia) 4 июля 2017 г.
Evita Rukke считает, что погода этим летом соответствует всем "Временам года" Вивальди.
Nekādas izvēles grūtības - laika apstākļi atbilst visiem Vivaldi „ Gadalaikiem”.— Evita Rukke (@sikulite) 30 июня 2017 г.