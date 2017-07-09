Пользователи соцсетей о погоде: "небольшой дождь в ливне" (3)

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Общество | 9 июля 2017 года, 10:44

Сегодня, 9 июля, в Латвии ожидается дождливая погода, которая в некоторых регионах будет сопровождаться грозой и градом, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Ветер будет умеренным – до 5 м/c, а температура воздуха поднимется до 22 градусов.

В Риге облачно, во второй половине дня с небольшими прояснениями. Временами возможны дождь и гроза. Максимальная температура воздуха составит до +20 градусов.

Тем временем, пользователи социальных сетей активно делятся на своих страницах впечатлениями о погоде этим летом.

Так, один из латвийцев опубликовал видео, на котором запечатлены загорающие под батутом на море люди.

Kantar TNS Latvijā‏ пишет, что холодная погода повлияла на планы каждого второго латвийца.

Evita Rukke‏ считает, что погода этим летом соответствует всем "Временам года" Вивальди.

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Комментарии 3
Tatyana Zubanova26 минут назад
Да ерунда...может дожди закончатся и снег пойдет...Ещё с горки покатаемся...
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Max Mad32 минуты назад
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