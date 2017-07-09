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Сегодня, 9 июля, в Латвии ожидается дождливая погода, которая в некоторых регионах будет сопровождаться грозой и градом, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Ветер будет умеренным – до 5 м/c, а температура воздуха поднимется до 22 градусов.

В Риге облачно, во второй половине дня с небольшими прояснениями. Временами возможны дождь и гроза. Максимальная температура воздуха составит до +20 градусов.

Тем временем, пользователи социальных сетей активно делятся на своих страницах впечатлениями о погоде этим летом.

Так, один из латвийцев опубликовал видео, на котором запечатлены загорающие под батутом на море люди.

Kantar TNS Latvijā‏ пишет, что холодная погода повлияла на планы каждого второго латвийца.

Vēsie laika apstākļi ir ietekmējuši gandrīz katra otrā Latvijas iedzīvotāja atvaļinājuma plānus. @TNSLatvia dati. https://t.co/oF7IzjTPKR pic.twitter.com/9m56BP9WnW — Kantar TNS Latvijā (@TNSLatvia) 4 июля 2017 г.

Evita Rukke‏ считает, что погода этим летом соответствует всем "Временам года" Вивальди.