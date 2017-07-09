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В некоторых рижских детских садах после первой комплектации групп остались свободные места. Департамент образования, культуры и спорта приглашает родителей регистрировать детей на свободные места в электронной системе.

По данным на начало июля есть свободные места в дошкольных группах при Рижской 37-й средней школе для детей с трех лет (обучение на русском языке), а также в Рижском 68-м дошкольном образовательном учреждении для детей с трех лет (на русском языке).