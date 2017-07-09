В детских садах Риги остались свободные места (3)
Общество | 9 июля 2017 года, 18:02
В некоторых рижских детских садах после первой комплектации групп остались свободные места. Департамент образования, культуры и спорта приглашает родителей регистрировать детей на свободные места в электронной системе.
По данным на начало июля есть свободные места в дошкольных группах при Рижской 37-й средней школе для детей с трех лет (обучение на русском языке), а также в Рижском 68-м дошкольном образовательном учреждении для детей с трех лет (на русском языке).
Кто-то плакал,что огромные очереди в детских садах?
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Смотря в каких районах. Например в золитуде - дети ожидающие место в саду с 1,5-2 лет и в 3 не могут попасть в госсад
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Жаль что с трех лет , а то дочке 2года и мы 130ые в очереди .
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