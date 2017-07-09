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По данным социологического опроса, Россию хочет покинуть каждый десятый житель. Среди них стало больше людей, рассматривающих Латвию как страну для эмиграции, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Латвию в 2016 году никто из респондентов не рассматривал как направление для переезда вообще. В этом году 1% назвали Латвию страной, предпочтительной для постоянного места жительства. Литву и Эстонию не обозначил, как привлекательную страну, ни один россиянин.

Лидирует в опросе Германия - 13% хотели бы туда переехать, далее следуют США - 10% и Австралия - 7%.

Россияне хотят эмигрировать в Латвию с таким же рвением, как и во Францию, в Таиланд, Португалию, Чехию, Белоруссию, Индию, Китай, Венгрию, на Украину, в Казахстан и другие страны.

Источник: wciom.ru