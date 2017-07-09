Увеличилось число россиян, желающих переехать в Латвию (36)
По данным социологического опроса, Россию хочет покинуть каждый десятый житель. Среди них стало больше людей, рассматривающих Латвию как страну для эмиграции, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Латвию в 2016 году никто из респондентов не рассматривал как направление для переезда вообще. В этом году 1% назвали Латвию страной, предпочтительной для постоянного места жительства. Литву и Эстонию не обозначил, как привлекательную страну, ни один россиянин.
Лидирует в опросе Германия - 13% хотели бы туда переехать, далее следуют США - 10% и Австралия - 7%.
Россияне хотят эмигрировать в Латвию с таким же рвением, как и во Францию, в Таиланд, Португалию, Чехию, Белоруссию, Индию, Китай, Венгрию, на Украину, в Казахстан и другие страны.
Источник: wciom.ru