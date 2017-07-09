Увеличилось число россиян, желающих переехать в Латвию (36)

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Общество | 9 июля 2017 года, 12:58

По данным социологического опроса, Россию хочет покинуть каждый десятый житель. Среди них стало больше людей, рассматривающих Латвию как страну для эмиграции, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Латвию в 2016 году никто из респондентов не рассматривал как направление для переезда вообще. В этом году 1% назвали Латвию страной, предпочтительной для постоянного места жительства. Литву и Эстонию не обозначил, как привлекательную страну, ни один россиянин.

Лидирует в опросе Германия - 13% хотели бы туда переехать, далее следуют США - 10% и Австралия - 7%.

Россияне хотят эмигрировать в Латвию с таким же рвением, как и во Францию, в Таиланд, Португалию, Чехию, Белоруссию, Индию, Китай, Венгрию, на Украину, в Казахстан и другие страны.

Источник: wciom.ru

Комментарии 36
Eliza3 часа назад
И еще, о Русских "вшах шнурка" знает уже почти вся Россия..., вряд ли кто из россиян хочет оказаться под прессом наших нациков.
8
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Eliza3 часа назад
На что только не идут наши СМИ дабы обгадить Россию, но такая явная ЛОЖЬ точно не пройдет. Россияне отлично знают отношение наших власть имущих к русским..., так что напрасно тужитесь.
7
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Не Лоляен3 часа назад
Ох они еще не знают куда переехать видимо хотят!В России конечно тоже жизнь далеко не сахар,и там приезжих иммигрантов пускай даже русских далеко не ждут как многие думают с распростертыми объятиями!Но там хотя-бы нет такого маразма как тут,разделения своих же кто родился на территории России на свой либо чужой!Как это происходит в Латвии!
6
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