Полиция отказалась заводить дело о "вшах" Шноре (13)
Полиция безопасности (ПБ) решила не начинать уголовный процесс о высказываниях депутата от национального объединения Visu Latvijai -TB/LNNK Эдвина Шноре о русских и вшах.
Полиция приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, потому что в происшедшем не констатированы признаки преступления согласно Уголовному закону и Уголовно-процессуальному закону.
В то же время ПБ обращает внимание на то, что такие высказывания могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности.
Напомним, что 19 мая 2017 года в издании "Национальные вести" была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша:
"Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". "И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают", - написал в статье Шноре.
С заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратился политический активист Владимир Линдерман.