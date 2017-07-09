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Полиция безопасности (ПБ) решила не начинать уголовный процесс о высказываниях депутата от национального объединения Visu Latvijai -TB/LNNK Эдвина Шноре о русских и вшах.

Полиция приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, потому что в происшедшем не констатированы признаки преступления согласно Уголовному закону и Уголовно-процессуальному закону.

В то же время ПБ обращает внимание на то, что такие высказывания могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности.

Напомним, что 19 мая 2017 года в издании "Национальные вести" была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша:

"Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". "И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают", - написал в статье Шноре.

С заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратился политический активист Владимир Линдерман.