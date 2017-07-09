Общество |

Известный блогер и журналист Антон Носик скончался минувшей ночью на 52-м году жизни. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Эхо" уточняет, что причиной смерти стал сердечный приступ. Других подробностей пока нет.

Позже данные о смерти Носика подтвердил издатель Демьян Кудрявцев. Он попросил "не дергать" его семью и пообещал сообщить позднее о дате и месте похорон.

4 июля Носику исполнился 51 год.

Последняя запись в Facebook Носика опубликована вечером 8 июля с геотегом на стадионе "Зенит-Арена" в Петербурге. Он призывает сказать нет расизму.

Носика называют одним из "отцов Рунета". В начале 2000-х он участвовал в создании крупнейших новостных интернет-изданий - Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, а также NEWSru.com.

Работал в холдинге Рамблер и службе блогов компании SUP, контролирующей сервис LiveJournal. Журнал Носика - один из самых популярных на сервисе.

Источник: echo.msk.ru