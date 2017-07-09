Умер российский журналист Антон Носик
Известный блогер и журналист Антон Носик скончался минувшей ночью на 52-м году жизни. Об этом сообщает "Эхо Москвы".
"Эхо" уточняет, что причиной смерти стал сердечный приступ. Других подробностей пока нет.
Позже данные о смерти Носика подтвердил издатель Демьян Кудрявцев. Он попросил "не дергать" его семью и пообещал сообщить позднее о дате и месте похорон.
4 июля Носику исполнился 51 год.
Последняя запись в Facebook Носика опубликована вечером 8 июля с геотегом на стадионе "Зенит-Арена" в Петербурге. Он призывает сказать нет расизму.
Носика называют одним из "отцов Рунета". В начале 2000-х он участвовал в создании крупнейших новостных интернет-изданий - Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, а также NEWSru.com.
Работал в холдинге Рамблер и службе блогов компании SUP, контролирующей сервис LiveJournal. Журнал Носика - один из самых популярных на сервисе.
Источник: echo.msk.ru