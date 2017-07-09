Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ (6)
Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили возле границ страны российские военные корабли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.
LV ekskl. ekonom. zonā 4 j.j. no terit.jūras bruņotie spēki 09.07.identif. Krievijas BS korveti Nanuchka— NBS (@Latvijas_armija) 9 июля 2017 г.
"7 июля в исключительной экономической зоне Латвии в 10 морских милях от государственной границы был обнаружен корабль поддержки подводных лодок класса "Каштан" CC-750",— говорится в сообщении.
Также Национальные вооруженные силы Латвии опубликовали в Twitter информацию об обнаружении десантного корабля России "Иван Грен" в латвийских водах.
LV ekskl. ekonom. zonā 7 j.j. no terit.jūras bruņotie spēki 07.07.identif. Krievijas BS desanta kuģi “Ivan Gren"— NBS (@Latvijas_armija) 8 июля 2017 г.
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