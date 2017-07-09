Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ (6)

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Общество | 9 июля 2017 года, 18:47

Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили возле границ страны российские военные корабли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

"7 июля в исключительной экономической зоне Латвии в 10 морских милях от государственной границы был обнаружен корабль поддержки подводных лодок класса "Каштан" CC-750",— говорится в сообщении.

Также Национальные вооруженные силы Латвии опубликовали в Twitter информацию об обнаружении десантного корабля России "Иван Грен" в латвийских водах.

Комментарии 6
Dzimtene Dr 5 часов назад
Власти Латвии ввергли нас в новые долги: еще на 350 миллионов евро
Бергманис сказал: закупки военной техники не менее важны, чем медицина !
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Псковская дивизия.1 час назад
Спасибо РОДНЫЕ!!! что вы всегда рядом!!!
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Неважно1 час назад
Мля да уже реально не смешно!Ну сколько можно об каждой лодке писать!Совсем уже со страху с ума сходите нацики?Походу у того кто эти статьи печатает,крышняк капитально сорвало!Ему бы в дурке полечится,успокоительных попить там,все дела!)
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