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Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили возле границ страны российские военные корабли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

LV ekskl. ekonom. zonā 4 j.j. no terit.jūras bruņotie spēki 09.07.identif. Krievijas BS korveti Nanuchka — NBS (@Latvijas_armija) 9 июля 2017 г.

"7 июля в исключительной экономической зоне Латвии в 10 морских милях от государственной границы был обнаружен корабль поддержки подводных лодок класса "Каштан" CC-750",— говорится в сообщении.

Также Национальные вооруженные силы Латвии опубликовали в Twitter информацию об обнаружении десантного корабля России "Иван Грен" в латвийских водах.