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Из-за нехватки учащихся Рижскую 19-ую среднюю школу могут реорганизовать в основную.

Для того, чтобы в этом году ученики 10-го класса продолжили свое обучение, необходимо набрать еще четырех школьников. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

Если число учеников не достигнет необходимого минимума, то им придется перейти в другое учебное заведение. Ближайшая средняя школа находится в 10 километрах.

Родители учащихся не согласны с такой ситуацией и высказываются о необходимости сохранить латышскую среднюю школу в Болдерае. Группа из двухсот человек отправила письмо в Рижскую думу с просьбой уменьшить необходимое число для комплектации 10-ого класса, а также продлить набор учеников до августа.

Сейчас в десятый класс латышской школы хотят поступить 18 учеников. Необходимое количество, установленное столичной думой, для открытия десятого класса составляет 22 школьника.

В свою очередь, мэр Риги Нил Ушаков обещал, что сама школа не будет закрыта, даже если в ней не будет ни одного ученика.

Если к 20 июля в 10 класс этой школы так и не удастся набрать 22 ученика, то учащимся придётся учиться в одной из русских школ Болдерая или искать среднюю школу в других районах. А самыми близкими латышскими школами к Болдераю сейчас являются Имантская средняя школа и 41-ая школа Ильгюциемса.

Фото: manasvietas.blogspot.com