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На выигрыши свыше 3000 евро планируется применять подоходный налог с населения (ПНН), свидетельствуют инициированные Минфином поправки к закону о ПНН.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола пояснила, что таким образом планируется бороться с теневой экономикой, потому что были случаи мошенничества с выигрышами.

На этой неделе правительство поддержало также поправки к закону "О налогах и пошлинах на лотереи и азартные игры", которые предусматривают, что в 2018 году на автоматы и игорные столы налоговые ставки будут повышены на 30%.

Это должно принести в госбюджет 2018 года дополнительно 8,25 млн евро.