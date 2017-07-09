За выигрыши свыше 3000 евро латвийцам придется платить (11)
Общество | 9 июля 2017 года, 17:43
На выигрыши свыше 3000 евро планируется применять подоходный налог с населения (ПНН), свидетельствуют инициированные Минфином поправки к закону о ПНН.
Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола пояснила, что таким образом планируется бороться с теневой экономикой, потому что были случаи мошенничества с выигрышами.
На этой неделе правительство поддержало также поправки к закону "О налогах и пошлинах на лотереи и азартные игры", которые предусматривают, что в 2018 году на автоматы и игорные столы налоговые ставки будут повышены на 30%.
Это должно принести в госбюджет 2018 года дополнительно 8,25 млн евро.
Хоть я сам против игровых аппаратов,всяких лотерей,и тому подобное,ибо считаю что они рушат семьи!Из-за них распадаются семьи,и люди спиваются!Но соглашусь,тут дело не в мошейниках а скорей тупо набить себе любимым карманы!Всем и так известно для чего у нас налоги придумываются,только с одной целью,всем известно какой!Уже не знают чего придумать,что-бы у народа последнее отобрать!Скоро с такими темпами,за то что ходишь по улице,должен будешь им бабки отстегивать!Типичный рэкет!)
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Они борются не с мошенниками от игрового бизнеса а с игроками и цель ясна, наплевать им на мошенников, им деньги подавай. Ведь латлото государственная организация а значит никого не тронут.
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Пошли #Н....#Й
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