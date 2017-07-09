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На международной выставке Astana EXPO 2017 сегодня, 9 июля, проходит национальный день Латвии с программой мероприятий, презентациями и музыкальными выступлениями, сообщили в Латвийской торгово-промышленной палате (ЛТПП).

Состоятся дискуссии об экспортных брендах Латвии в мире и в Казахстане, о секторе логистики и преимуществах Латвии в грузоперевозках из Евразии, об инновационных латвийских предприятиях.

Национальный день Латвии открыл президент Раймонд Вейонис.

"Сотрудничество Латвии и Казахстана основано на открытости и взаимном уважении. Страны объединены не только общей историей, но и успешным экономическим сотрудничеством. Преимуществами Казахстана являются развитая инфраструктура, связь с Китаем и другими странами региона, тогда как Латвия обеспечивает связь с Северной Европой", - сказал президент.

Он добавил, что в дальнейшем сотрудничество между странами будет развиваться не только в такой сфере, как транспорт, но и по туризму, охране среды, информационным технологиям, строительству и другим.

Фото: expo2017astana.com