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13% населения Латвии считает, что нынешний Сейм работает лучше, чем парламент предыдущего созыва, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством общественных отношений SKDS.

В свою очрередь, большинство - 48% оценили работу парламента отрицательно, а 40% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

В 2015 году оценка работы Сейма была положительнее - 16% опрошенных высказали мнение, что 12-й Сейм работает лучше, чем 11-й.