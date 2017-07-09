Половина жителей Латвии отрицательно оценивает работу Сейма (15)

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Общество | 9 июля 2017 года, 19:10

13% населения Латвии считает, что нынешний Сейм работает лучше, чем парламент предыдущего созыва, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством общественных отношений SKDS.

В свою очрередь, большинство - 48% оценили работу парламента отрицательно, а 40% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

В 2015 году оценка работы Сейма была положительнее - 16% опрошенных высказали мнение, что 12-й Сейм работает лучше, чем 11-й.

Комментарии 15
Ludmila Vdovina1 час назад
Не половина жителей,А больше 90% считают,что Сейм работает безрезультатно.
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Столяров Вячеслав1 час назад
- - - - ВОРЬЁ.
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971 час назад
Премьр в удивлении??!
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