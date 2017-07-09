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Известный блогер и журналист Антон Носик скончался 9 июля на 52-м году жизни. Его называли одним из "отцов Рунета".

В интервью радио Baltkom Антон Носик рассказывал, что сам он себя не считает отцом русского интернета.

"Мне кажется, что это довольно грубое преувеличение. Один человек не может поднять такую махину, как Рунет. И в создании "Яндекса", "ВКонтакте" и Mail.Ru нет никакой большой моей заслуги", - сказал Носик.

В своем интервью, 18 мая, он давал комментарий по поводу запрета президента Петра Порошенко на использование популярного поисковика "Яндекс", социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" на территории Украины.

"Мы вступаем в сферу оценки тех обстоятельств данного запрета, которые нам либо к сожалению, либо к счастью неизвестны. Все зависит от того, насколько Порошенко будет серьезно заморачиваться. От того, что он издал закон, поставив подпись на листе бумаги, ничего не изменится. Три запрещенных из пяти популярнейших ресурсов, которыми пользуются 70% пользователей Украины, все равно останутся в числе самых посещаемых", - сказал Носик.

Он отметил, что если будут использоваться определенные системы блокировок, то эта эффективность запрета устремиться к нулю снизу.

"По примеру России можно заключить, что посещаемость тех сайтов, которые были заблокированы, взлетела. Запретный плод всегда сладок. Народ ломиться посмотреть, что же там назапрещали. Хотя сомневаюсь, что на Украине будет наблюдаться подобный всплеск", - сказал Носик.

Он подчеркнул, что у Порошенко на серьезные механизмы блокировки просто не хватит средств.

"Единственная причина, по которой был принят подобный закон в России – коррупционная. Закон был пролоббирован для того, чтобы в условиях падения нефтяных доходов, оборудовать госпредприятия дорогостоящим российским оборудованием, которым барыжит ФСБ. На Украине провернуть такое мошенничество было бы сложно", - добавил журналист.

По его словам, обойти запрет сможет любой, даже непродвинутый пользователь.

"Можно поставить себе Opera с турбо режимом или браузер "Яндекс". Когда в России заблокировали RuTracker, 20 миллионов россиян стали пользователями новых алгоритмов для обхода блока. По моим ощущениям, на Украине за неимением возможности предъявить людям благополучную жизнь, кормят публику вместо еды военной кампанией. Где-нибудь у кого-нибудь лопнет однажды терпение", - пояснил Носик.

Он подчеркнул, что указ Порошенко оставит без работы тысячи украинцев.

"Этот указ оставляет без работы тысячи украинских специалистов, которые кормятся тем, что российские компании на Украине проинвестировали создание своих производств по оффшорному программированию. Что делать им теперь? Закон залезает к ним прямо в карман. Они могут уехать за границу. Или могут остаться и вступить в борьбу против такого решения. Украинский бизнес, у которого единственный вид рекламы - это реклама в сети "Яндекса", также должны бороться. Потому что большая часть не может себе позволить рекламу на билбордах и телевидении", - продолжил Носик.

По его словам, запрет предназначался, чтобы в том числе нанести убытки российским компаниям.

"Однако, убытки "Яндекса" после принятия данного закона - очень смешная цифра", - заключил Носик.

Фото: ТАСС