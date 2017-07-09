Общество |

Сегодня, 9 июля, пользователь социальной сети Facebook Илона Маркоде на своей странице опубликовала текст, в котором рассказала о том, что ранним утром в Лиепае она встретила одинокого восьмилетнего мальчика, идущего по улице с одеялом и подушкой в руках.

Мальчик направлялся в сторону центра города по улице Клайпедас. Женщина решила подойти к ребенку и поинтересоваться, куда он один идет в такое время и почему несет подушку с одеялом. Мальчик рассказал, что из-за конфликта в семье направляется к своей тете, хотя сам даже не знает, где она точно живет. Женщина решила сообщить об этом случае в полицию.

Илона Маркоде: Привет, малыш, ты один?

Мальчик: Да.

Илона Маркоде: И куда идешь?

Мальчик: К тете.

Илона Маркоде: Сколько тебе лет?

Мальчик: Восемь.

Илона Маркоде: А где твой дом?

Мальчик назвал адрес.

Илона Маркоде: Почему уходишь?

Далее последовало перечисление обид на родителей.

Илона Маркоде: А где живет тетя?

Мальчик: Я знаю, что надо идти вперед по этой дороге.

Илона Маркоде: Вижу, что тебе тяжело нести вещи, давай помогу.

Мальчик: Хорошо, возьми у меня подушку.

Илона Маркоде: Ты иди вперед, а я пойду помедленнее, так как у меня болит нога.

"Пока мальчик был на расстоянии, я позвонила в полицию. Сказали, что сейчас вышлют экипаж. Тем временем, я предложила ему присесть на остановке - якобы у меня болит нога. Малыш дал мне свою руку, сказав, что так будет легче идти. Потом он отметил, что у меня старая кожа, поэтому нога и болит. Посоветовал мне сходить в аптеку и купить ролик, чтобы я смогла разгладить кожу. В тот момент я даже улыбнулась, как это было трогательно ", - пишет Илона.

Через некоторое время к остановке подъехала полицейская машина.

"Когда я увидела полицию, я почувствовала облегчение. Полицейские пригласили маленького беглеца покататься на машине, и он прыгнул к ним на заднее сиденье. Всю дорогу я шла домой и задавалась различными вопросами. Родители, прошла только неделя с того момента, как пропал маленький Ваня, которого до сих пор не нашли. Неужели это вас не заставляет задуматься? От дома до того места, где я встретила мальчика, почти километр. Он шел мимо больших магазинов. Неужели никому не показалось подозрительной ситуация, когда ребенок рано утром идет по улице и держит подмышкой одеяло и подушку? Действительно ли в Лиепае настал ледниковый период как в климатическом, так и в человеческом смысле?", - пишет женщина.