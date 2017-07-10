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Министерство юстиции просит предоставить из средств на непредвиденные расходы сумму в размере 39 881 евро на ремонт здания Конституционного суда.

Минюст поясняет, что 22 558 евро необходимы для установки подъемника для людей с ограниченными возможностями. Зал заседаний находится на втором этаже здания, и поэтому люди на колясках не имеют возможности туда попасть.

Дополнительные 11 281 евро необходимы для изготовления и установки створок деревянных окон. На ремонт самого фасада здания требуется 2 007 евро.

Решение о выделении Министерству юстиции этих средств будет приниматься на этой неделе.

Фото: tm.gov.lv