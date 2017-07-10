На ремонт здания Минюст просит 40 000 евро из средств на непредвиденные расходы
Общество | 10 июля 2017 года, 06:54
Министерство юстиции просит предоставить из средств на непредвиденные расходы сумму в размере 39 881 евро на ремонт здания Конституционного суда.
Минюст поясняет, что 22 558 евро необходимы для установки подъемника для людей с ограниченными возможностями. Зал заседаний находится на втором этаже здания, и поэтому люди на колясках не имеют возможности туда попасть.
Дополнительные 11 281 евро необходимы для изготовления и установки створок деревянных окон. На ремонт самого фасада здания требуется 2 007 евро.
Решение о выделении Министерству юстиции этих средств будет приниматься на этой неделе.
Фото: tm.gov.lv