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Пассажиры рейса airBaltic, летевшие из Рима в Ригу, перед полетом сдали в багажное отделение своего домашнего питомца – морскую свинку, а по прибытии в аэропорт Латвии получили свое животное мертвым. Об этом сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

По словам хозяйки морской свинки Эсмеральды Бертуле, животное им вернули только через полчаса после приземления. Оно было все в крови, без признаков жизни.

Авиакомпания начала расследование дела. По словам представителей airBaltic, морскую свинку убил хорек, который также вырвался из клетки.

В свою очередь, Бертуле уверяет, что ее клетка все время была закрыта и сбежавший хорек загрыз морскую свинку в клетке.

"Во время закрепления багажа в Риме клетку сдавили настолько сильно, что согнулась решетка. Мы попробовали повторить это действие, но для этого требуется большая сила и очень непрофессиональное закрепление багажа", - считает она.

В airBaltic утверждают, что клетки были закреплены по инструкции, а двери были заблокированы, чтобы животные не выбрались наружу. Авиакомпания возместит пострадавшей стоимость перевозки животного - 200 евро и выплатит максимальную компенсацию согласно Монреальской конвенции – 1 395 евро.

В airBaltic отметили, что впредь хорьков больше не будут перевозить на пассажирских рейсах – они смогут путешествовать только на грузовых судах.

Согласно правилам airBaltic, в салоне самолета можно перевозить собак, котов и птиц, если их вес вместе с клеткой не превышает 8 килограммов. Плата за такую перевозку – 60 евро в одну сторону. Если же зверь больше, или это земноводное или грызун, их перевозят в багажном отделении, и плата за перевозку составляет от 100 до 200 евро в одну сторону.

Фото: market.sakh.com