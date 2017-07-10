Синоптики: сегодня будет лето! (2)
Наступившая неделя обещает быть немного теплее предыдущей. Хотя к концу недели все равно обещают ливни.
Латвийский центр среды, геологии и метеорологии сообщает: сегодня Латвии коснется «ответвление» антициклона, в результате чего станет чуть теплее. На большей части территории страны воздух прогреется до 23 градусов тепла. Только в прибрежной части Курземе будет прохладнее – до 20 градусов. Небольшой дождь ожидается только в восточной части страны.
В ночь на вторник, однако, в Латвию с запада придет зона осадков, и уже ночью, преимущественно в Курземе и Земгале ожидаются дожди. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13 - +17 градусов. В течение дня зона осадков накроет всю территорию страны. В отдельных районах ожидается гроза. Воздух прогреется до 22 градусов.
Аналогичная погода ожидается и в среду.
А к четвергу в Латвию придет новая зона осадков, которая в восточных частях страны может вызвать сильные и продолжительные ливни. Максимальная температура воздуха, согласно прогнозам, в эти дни не превысит +15 - +19 градусов.
Как помочь ребёнку. Особенно когда эта помощь нужна. На что готовы пойти родители. И как некоторые этим пользуются.
У меня есть знакомая Оля. У неё два сына. Первому, Данику, Даниилу сейчас 4 года. И он не говорит. Он понимает что от него хотят, вот только ответить ... Что не делали родители, перепробовали многое. Единственно где, на взгляд Оли могут помочь это специалисты в Санкт-Петербурге (Россия). Всё что предлагали тут по её мнению - смысла мало.
Тут, недавно, буквально на прошлой неделе мальчику по имени Давид (на фото) на сайте mixnews.lv и ziedod.lv собирали деньги для так называемой АВА-терапии. Собрали много. Даже больше чем требовалось. Вот только помогут ли они. Дело всё в том, что АВА терапевтом может быть ... любой. Без специального образования. Хоть сантехник, хоть водитель трамвая. Главное, чтоб человек претендующий быть АВА терапевтом, хотел и учился помогать таким детям. Так что. Если надо, если Оля разрешит, могу её телефон дать Илзе. Матери Давида. И надеюсь всё у них будет хорошо.
мой тел есть на сайте