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Наступившая неделя обещает быть немного теплее предыдущей. Хотя к концу недели все равно обещают ливни.

Латвийский центр среды, геологии и метеорологии сообщает: сегодня Латвии коснется «ответвление» антициклона, в результате чего станет чуть теплее. На большей части территории страны воздух прогреется до 23 градусов тепла. Только в прибрежной части Курземе будет прохладнее – до 20 градусов. Небольшой дождь ожидается только в восточной части страны.

В ночь на вторник, однако, в Латвию с запада придет зона осадков, и уже ночью, преимущественно в Курземе и Земгале ожидаются дожди. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13 - +17 градусов. В течение дня зона осадков накроет всю территорию страны. В отдельных районах ожидается гроза. Воздух прогреется до 22 градусов.

Аналогичная погода ожидается и в среду.

А к четвергу в Латвию придет новая зона осадков, которая в восточных частях страны может вызвать сильные и продолжительные ливни. Максимальная температура воздуха, согласно прогнозам, в эти дни не превысит +15 - +19 градусов.