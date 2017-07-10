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Новый поворот в деле о поисках пропавшего 1 июля в Лиепае 5-летнего Ивана Берладина. Госполиция проверила множество записей с камер наблюдения и видеорегистраторов и пришла к выводу, что мальчик уехал из города в Дубени Гробиньского края. Это примерно 20 км от центра Лиепаи.

Полиция последние несколько дней интенсивно анализировала видеозаписи общим порядка 200 часов.

Выводы, к которым пришли полицейские, дают новое направление поискам. По версии следствия, Ваня 1 июля, доехав до площади Куршу, спутал автобусы.

Вышел он на конечной остановке – в поселке Дубени Гробиньского края. Последний факт удалось установить исключительно благодаря тому, что на одной из записей, сделанных в районе остановки, были замечены сандалии мальчика.

Вероятнее всего, сам он оттуда никуда уже не уезжал.

Сегодня поиски ребенка сконцентрируются в указанном районе и его окрестностях.

В поисках до сих пор задействованы большие силы государственной полиции, полиции самоуправления Лиепаи, Национальных вооруженных сил, спасателей и волонтеров из организации bezvests.lv – всего каждый день неустанно трудятся около 260 человек.

Для координирования поисковых работ в учебном центре Морских сил размещен центр руководства операцией, которым руководит Госполиция. В поисковых работах задействованы более 80 военнослужащих и земессаргов из 4-й бригады Земессардзе, командования обучения, обеспечения и Морских сил.

Госполиция разрабатывает несколько версий исчезновения в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина - несчастный случай или совершенное в отношении него преступление. Теперь основной стала версия, что мальчик мог уехать на общественном транспорте в другой регион Латвии.

Для поиска ребенка создан единый адрес э-почты puikaliepaja@iem.gov.lv, действует телефон 116000, по которому дежурная часть Госполиции примет любую информацию, которая может помочь в поисках Ивана.