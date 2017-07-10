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В магазинах Maxima Latvija доступен выращенный в Латвии картофель нового урожая, китайская капуста, зеленый горошек в стручках, а также местные лисички.

Местный картофель нового урожая доступен во всех магазинах Maxima Latvija. Пока в магазинах доступен и импортный картофель, однако в ближайшие недели удельный вес выращенного в Латвии картофеля в магазинах Maxima Latvija значительно возрастет.

"Хотя в прошлом году первый местный картофель в магазинах был незадолго до праздника Лиго, в этом году из-за плохих погодных условий урожай запоздал, поэтому и на полках магазинов местный картофель появился только на этой неделе. Интерес населения к местным овощам всегда велик, например, в июне зачастую мы получаем вопросы от населения, когда на полках магазинах появится первый местный картофель. Чтобы можно было обеспечить доступность этого картофеля во всех магазинах Maxima Latvija, его в данный момент нам поставляют несколько хозяйств", - поясняет коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын.

Выращиваемая в Латвии китайская капуста также доступна во всех магазинах Maxima Latvija, в свою очередь зеленый горошек в стручках и местные лисички доступны населению в крупнейших магазинах Maxima Latvija в столице.