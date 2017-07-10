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Госполиция просит откликнуться людей, которые 1 июля перемещались по дороге Барта-Руцава в Гробиньской волости и могли видеть пятилетнего Ваню Берладина.

Полиция сообщает, что мальчик мог находиться на обочине дороги или на автобусных остановках.

Полиция напоминает, что Ваня был одет в синюю куртку с капюшоном и белым рисунком спереди и в спортивные штаны. На ногах у него были сандалики на босу ногу. Под курткой, возможно, надета майка красного цвета с изображением героя мультфильма Маквина.

Полиции удалось нащупать новую нить в поисках пропавшего в Лиепае Вани Берладина. Мальчик общественным транспортом уехал в село Дубени Гробиньского края, и сегодня его поиски сосредоточены в этом районе.

Полиция проанализировала видеоматериалы объемом более 250 гигабайтов, что равноценно примерно 200 часам. Следователям удалось установить новый этап маршрута перемещений Ивана в день исчезновения. Выйдя из общественного транспорта на площади Куршу в Лиепае, он, по всей вероятности, перепутал остановки и отправился автобусом в направлении Гробини.