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Приоритетом латвийской транспортной отрасли является развитие контейнерных грузоперевозок из Европы на Восток и из Азии в Европу, заявил сегодня, 10 июля, на проходящей в рамках выставки Astana Expo 2017 Неделе транзита и логистики президент Латвии Раймонд Вейонис.

"Латвии принадлежит важная роль в соединении Востока и Запада - Латвия служит как бы мостом в Северную Европу. Со временем транспортные услуги тоже меняются, и значение контейнерных перевозок, которые являются главным приоритетом Латвии, только растет", - отметил президент.

По словам председателя правления Latvijas Dzelzceļš Эдвина Берзиньша, в прошлом году объем перевезенных из Казахстана в Латвию по железной дороге грузов сократился, поэтому представители LDz обсудили с коллегами из Казахстана возможности привлечения новых грузов.

"Казахстан всегда был важным партнером LDz, и увеличению роли этой страны способствует усиление глобальной конкуренции. Нам приходится искать возможности привлечения новых грузов для своего транзитного коридора, а Казахстан называют воротами Азии. Уже сейчас примерно 8% грузов транспортируется в Латвию через Казахстан, который заключил договоры с 18 китайскими провинциями о транзите грузов в Европу", - сказал Берзиньш.

С представителями железной дороги Казахстана планируется обсудить также и возможности вновь направлять в латвийские порты грузы, которые по разным причинам сейчас направляются в российские порты.