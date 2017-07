Общество |

В воскресенье, 9 июля, на Гризинькалнсе состоялся 3-й Балтийский саммит барабанщиков, в котором приняли участие более 200 человек. Самому юному барабанщику - два с половиной года, самому взрослому - 80 лет.

Музыканты синхронно исполнили популярные латвийские и зарубежные композиции. На сцене выступил лидер The Sound Poets Янис Айшпурс, вместе с которым барабанщики исполнили Kalniem pāri, выступил Микс Дукурс, солист группы My Radiant You Янис Дриксна.

Также на сцене выступил барабанщик из США J.PBouvet, и DJ Vento. Также в саммите приняли участие известные латвийские барабанщики, которые исполнили многие важные в музыкальной истории страны композиции, приуроченные к празднованию Столетия Латвийской республики.