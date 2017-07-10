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С 10 июля подорожает парковка на территории Детской клинической больницы в Торнякалнсе. Об этом сообщает портал nra.lv. Вместо нынешних 2,85 евро, водителям придется заплатить за каждый проведенный на стоянке час.

Представители больницы считают, что новый тариф будет удобнее для посетителей, так как до этого 2,85 евро платили даже те, кто приехал лишь на 15 минут. Отмечается, что парковка на время до получаса теперь будет бесплатной.

Если сумма к оплате составляет более 10 евро, (то есть машина находилась на стоянке более 10 часов), то больница разрешит оставить транспортное средство на парковке на сутки, не взимая дополнительную плату.

По словам сотрудников больницы, такая мера поможет искоренить привычку многих рижан оставлять свои автомобили (за сравнительно небольшую сумму) на территории больницы без посещения клиники.

Источник: nra.lv