Общество |

Министерство экономики в рамках пилотного проекта планирует выделить двум семьям беженцев по 2 400 евро каждой на оплату аренды квартир. Такая сумма будет предоставлена на полгода.

По словам министра экономики Арвилса Ашераданса, успешной интеграции беженцев в латвийское общество часто мешает квартирный вопрос.

"Выделяемых государством средств хватает только на удовлетворение минимальных потребностей, которых не хватит для того, чтобы снять жилье. Поэтому планируется финансово поддержать две семьи беженцев, чтобы на эти деньги они смогли арендовать себе квартиру на шесть месяцев", - рассказал Ашераданс.

Он отметил, что квартиру беженцы будут арендовать не в социальном доме, а на рынке коммерческой недвижимости.

"Если результат окажется положительным, то средства будут выделяться и на других беженцев", - пояснил Ашераданс.

В Министерстве экономики уже подсчитали, что на оплату аренды жилья за шесть месяцев для 401 беженца необходимо 370 500 евро.