Латвия вторая в ЕС по сокращению численности населения (6)

фото

Общество | 10 июля 2017 года, 18:53

Латвия находится на втором месте в ЕС по сокращению численности населения за 2016 год, свидетельствуют данные "Eurostat".

В расчете на тысячу жителей сокращение численности населения страны в прошлом году составило 0,96%. Тем временем, самое большое сокращение зарегистрировано в Литве - на 1,42%.

Немного меньше, чем в Латвии, население сократилось в Хорватии (-0,87%), Болгарии (-0,73%) и Румынии (-0,62%).

В прошлом году в 18 странах ЕС численность населения увеличилась. Самый большой прирост был в Люксембурге - на 1,98%.

В целом численность населения стран ЕС увеличилась на 511,8 млн человек по сравнению с 510,3 млн годом ранее.

Комментарии 6
Marina Marshall2 часа назад
Romans Polukejevs
Свет не забудьте погасить на вокзале когда будете уезжать
Ответить
971 час назад
Латвия ещё поборится за первое место!!
Ответить
Sergejs Sefanovskis2 часа назад
Скора депутаты будут сами себя кормит
Ответить