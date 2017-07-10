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Латвия находится на втором месте в ЕС по сокращению численности населения за 2016 год, свидетельствуют данные "Eurostat".

В расчете на тысячу жителей сокращение численности населения страны в прошлом году составило 0,96%. Тем временем, самое большое сокращение зарегистрировано в Литве - на 1,42%.

Немного меньше, чем в Латвии, население сократилось в Хорватии (-0,87%), Болгарии (-0,73%) и Румынии (-0,62%).

В прошлом году в 18 странах ЕС численность населения увеличилась. Самый большой прирост был в Люксембурге - на 1,98%.

В целом численность населения стран ЕС увеличилась на 511,8 млн человек по сравнению с 510,3 млн годом ранее.