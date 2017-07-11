Латвийские должники предпочитают отдыхать за границей (4)

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Общество | 11 июля 2017 года, 07:39

26% жителей Латвии путешествуют за границу, несмотря на имеющиеся у них просроченные платежи. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank.

Почти половина (46%) латвийских домохозяйств в этом году исполнит желание отправиться в путешествие на отдых в ближнее или дальнее зарубежье. Однако при изучении источников финансирования путешествий выяснилось, что средства на них изыскиваются не только из ежемесячных доходов и ранее сделанных накоплений, но и за счет своевременно не внесенных платежей.

Своевременно не улаженные долговые обязательства имеют 26% путешествующих из Латвии за границу. Это свидетельствует о том, что просроченные платежи - вопрос не только денег, но и отношения, отмечают представители Института финансов Swedbank.

У каждого десятого такого путешественника имеется больше одного долга или путешествие финансируется за счет нового кредита.

Каждый третий опрошенный признался, что во время путешествия его траты значительно возрастают.

52% опрошенных одинаково часто расходуют на путешествия ежемесячные доходы и отпускные, 51% - ранее сделанные сбережения. Каждому десятому путешествие полностью или частично оплачивает кто-то другой, 5% одалживают необходимую сумму или ее часть.

Поездку на отдых за границу в этом году запланировали 40% латвийцев, 20% намерены провести отпуск в Латвии.

Опрос проводился в июне 2017 года в сотрудничестве со Snapshots, в нем участвовали 700 респондентов в возрасте 18-74 лет.

Комментарии 4
Корректор1 час назад
Почти половина (46%) латвийских домохозяйств в этом году исполнит желание отправиться в путешествие на отдых в ближнее или дальнее зарубежье.
С каких это пор домохозяйства путешествуют?????????

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На завод хочу, аж не могу как хочу1 час назад
Мля, диссонанс какой то. Тут на на MIX в коментах постоянно полная жопа ибезнадёга и апокалипсис. А в статье 46% путешествуют в ближнее и дальнее зарубежье. Уж это точно не от хорошей жизни :-)) :-)) :-))
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Да.19 минут назад
Латвийские должники - кидалы предпочитают проживать за границей, ложа на местные судебные решения и судебных исполнителей... А те ж судисполнители вообще .опой не шивелят - так, честно и официально заработанные десяток штук и гуляют по белу свету... Вот и работай после этого ,,по белому,, , все ,,поживились,, а кто работал - тот дурак...
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