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Договоренность между правительством и Латвийской ассоциацией сельских семейных врачей (ЛАССВ) может быть достигнута во вторник, 11 июля, в свою очередь в среду, 12 июля, премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) встретится с руководителем Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ)Сармитой Вейде, чтобы обсудить возможность прекращения забастовки. Тем временем, не все врачи ждут официального завершения акции, некоторые из медиков возобновили свою работу.

Как сообщил Кучинскис, партнеры по коалиции в понедельник договорились письменно подтвердить, что сфере здравоохранения будет обеспечено финансирование в размере 4% от внутреннего валового продукта.

Сейчас партнеры по коалиции согласуют обещания и тогда, будут собраны все подписи партнеров, документ будет отослан Латвийской ассоциации сельских семейных врачей. Скорее всего это произойдет во вторник, 11 июля.

Также Кучинскис в среду, 12 июля в 8 утра встретится с руководителем ЛАСВ, чтобы информировать как об утвержденном правительством пакете законопроектов налоговой реформе, так и о намерении коалиции обеспечить для здравоохранения финансирование в размере 4%.

Руководитель ЛАСВ Сармите Вейде подчеркнула, что в предложениях премьера, которые он озвучил на прошлой неделе, есть только пункт о повышении зарплат в соответствии с планом реформы. Но, семейные врачи не намерены отступать от требования увеличить дотации государства на содержание врачебных практик. Дело в том, что для медиков очень важно добиться увеличения капитации, чтобы обеспечить содержание практик, расходы на которые с каждым годом растут.

Телеканал LNT сообщил, что по оценке ЛАСВ в понедельник забастовку прекратили примерно 10 врачей. Всего в забастовке, которая началась 3 июля, участвуют более 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.