Общество |

В среду, 12 июля, семейные врачи прервут забастовку на один день. В заявлении, которое распространил забастовочный комитет, врачей призывают в течение дня оказывать оплачиваемые государством услуги.

В первую очередь перерыв в забастовке сделан ради социально незащищенных и малообеспеченных пациентов, в том числе детей и пенсионеров.

«Таким образом семейные врачи хотят поблагодарить пациентов за поддержку, в то время как правительство тянет с выполнением требований медиков», - заявил в эфире программы Rīta panorāma Латвийского телевидения член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Паулс Принцис.

Как уже писал Mixnews, семейные врачи в Латвии бастуют уже вторую неделю. Переговоры между правительством и Латвийской ассоциацией семейных врачей затянулись из-за нежелания правительства выполнить одно из принципиальнейших требований медиков – увеличить размер т.н. капитации для содержания врачебных практик.