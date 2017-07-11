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На официальном сайте Рижской думы riga.lv появилась информация, что в Рижской муниципальной полиции начал служить воробей.

Несколько месяцев назад Рижская полиция рассказывала о воробье, который решил поработать на страже порядка в городе, напоминает портал.

По словам полицейских, птице был назначен испытательный срок, который завершился накануне. После успешного прохождения проверочного периода воробей стал частью рижской муниципальной полиции и получил звание младшего инспектора. На сайте приводится фотография его первого рабочего дня.

Также полицейские приоткрыли завесу служебной тайны и рассказали, что инспектор Воробей под прикрытием был внедрен в банду поползней и публикуют его фотографию в гриме.

Редакция Mixnews поздравляет муниципальную полицию с таким серьезным подкреплением, а юному инспектору желает поскорее дослужиться до капитана Воробья.

Фото/riga.lv