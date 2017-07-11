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Глава Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш («Согласние) получил письмо от Центра государственного языка (ЦГЯ) с просьбой дать пояснение: почему на прозвучавший во время пресс-конференции вопрос он ответил по-русски?

«На каком языке мне задают вопрос, на таком я и отвечаю, будь это латышский, русский или английский. Так я намерен поступать и впредь», - заявил в Интервью радио Baltkom сам Элксниньш.

В письме ЦГЯ указано, что пресс-конференция является одной из форм собраний, а Закон о государственном языке предполагает, что в государственных и муниципальных учреждениях собрания должны проводиться на латышском языке. Или, если другой язык тоже используется, организатор обязан обеспечить перевод на государственный.

«Похоже, у нас в стране нет других проблем, кроме мэра, который ответил на вопрос на том же языке, на котором его задали», - иронизирует Элксниньш.

Как уже писал Mixnews, в Сейме сейчас находится на рассмотрении инициированный Нацблоком законопроект, предполагающий ужесточение наказаний за неиспользование государственного языка.

В случае принятия поправок штраф за неиспользование госязыка в объеме, предусмотренном должностными обязанностями, будет увеличен с 35 до 280 евро, при повторном таком нарушении в течение года штраф составит уже от 280 до 700.

Для государственного должностного лица Visu Latvijai!-TB/LNNK предлагает увеличить штраф до 350-700 евро с возможностью отнятия его статуса.